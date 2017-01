Familie overleden straatmuzikant Chuck Deely gevonden

DEN HAAG - De Amerikaanse familie van de overleden straatmuzikant Chuck Deely is gevonden. De gemeente Den Haag heeft contact met een familielid. De gemeente en familie overleggen samen over de uitvaart van Chuck.

Chuck Deely (62), die in de Haagse Grote Marktstraat en op het Centraal Station speelde, overleed maandagavond. Vrienden en de gemeente probeerden sindsdien in contact te komen met zijn familie. Die was namelijk niet makkelijk te vinden. Chuck is in 1954 als Charles Edward Deely II geboren in het Amerikaanse Detroit. Tijdens zijn militaire dienstplicht kwam Chuck in Duitsland terecht.Chuck was een bekend gezicht in de Haagse binnenstad. Eind vorig jaar startte Alexander Spoor een inzamelingsactie voor Chuck, omdat hij door ziekte een paar dagen niet kon spelen. Voor de HEMA, een van zijn vaste speelplekken, zijn deze week veel bloemen gelegd.Donderdagmiddag maakt de gemeente meer bekend over de uitvaart van Chuck. Waarschijnlijk organiseert de gemeente het afscheid. Er wordt nagedacht over een eerbetoon van Chuck in het Paard van Troje op maandagavond.