Petitie moet hoogbouw Kijkduin stoppen

Zo moet Kijkduin eruit komen te zien (Tekening: gemeente Den Haag) Tekening: gemeente Den Haag

DEN HAAG - Met een petitie wil Groep de Mos nog proberen de hoogbouw in familiebadplaats Kijkduin tegen te gaan. De Haagse lokale partij is bang dat het familiaire karakter verloren gaat. 'Torenhoge flats dreigen het zicht op zee te ontnemen en over de verkeersafwikkeling van nieuwe bewoners en méér gewenste toeristen is niet nagedacht', zo valt als verantwoording voor de petitie te lezen.





Petitie



Bij Kijkduin komt een grondige herinrichting . Aan de boulevard worden het hotel en het winkelcentrum vernieuwd, met ondergrondse parkeergelegenheid voor auto's en fietsen.Er worden 650 nieuwe woningen gebouwd: sociale en vrije sector huur, reguliere koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen. Rond het Deltaplein komen 300 woningen boven het nieuwe winkelcentrum.'We spreken veel bewoners en die zien de plannen met angst en beven tegemoet', legt Richard de Mos het initiatief uit. Op de kritiek dat het relatief laat is, - in 2014 werd het bestemmingsplan voor Kijkduin al gewijzigd-, pareert de politicus. 'Je kan ook niets doen. We willen naar de raad toe een geluid laten horen en hopen op duizenden handtekeningen .'