Spannende weersituatie komende dagen: krijgen we sneeuw, gladheid en storm?

REGIO - Krijgen we wel of geen sneeuw in onze regio? Al dagen wordt er gesproken over een sneeuw die donderdagavond over Nederland zal gaan vallen. Het oosten van Nederland lijkt zeker van een laag sneeuw, maar hoe zit dat bij ons?

Volgens Reinier van den Berg van weer.nl lijkt het erop dat onze regio geen mooie sneeuwlaag kan verwachten. 'In de nacht gaat de regen langzaam over in natte sneeuw. Een echt sneeuwdek zal zich niet vormen, het wordt hooguit een papperige sneeuwdrap dus sleetje rijden gaat waarschijnlijk niet gebeuren', aldus de weerman.In het binnenland valt wel droge sneeuw. Onze regio kan dat door het relatief warme zeewater wel vergeten. In totaal valt er rond de 20 millimeter aan neerslag, waarvan het grootste gedeelte gewoon als regen valt.De vrijdagochtendspits krijgt hoogstwaarschijnlijk ook geen last van de sneeuw. 'De natte sneeuw kan goed worden bestreden en waarschijnlijk is het paplaagje in de ochtend al verdwenen. De temperatuur komt uit boven nul.'Volgens de weerman is de situatie voor het verkeer vrijdagmiddag een stuk gevaarlijker. 'Dan komt er windkracht 9 te staan langs de kust en komen er windstoten van rond de 90 kilometer per uur. De storm houdt een tijdje aan: het begint in de middag en neemt in de loop van vrijdagavond pas sterk af.'Daarbij kan (natte) sneeuw - die even blijft liggen - vrijdagmiddag voor gladheid zorgen. De temperatuur ligt dan ruim boven nul. 'In een sneeuwbui kan temperatuur dalen tot plus twee of drie. Het kan even wittig worden.'In het weekend krijgen we een mix van zon, wolkenvelden en winterse buien, al blijft de temperatuur overdag nog ruim boven nul. Vanaf maandag wordt het echt koud: het blijft droog, temperatuur komt overdag nauwelijks boven nul en in de avond vriest het matig.