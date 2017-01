Drukte in ziekenhuizen door griepgolf

DELFT - Op dit moment zijn er zoveel zieken dat het heel erg druk is in de ziekenhuizen in de regio. Het Reinier de Graaf in Delft had woensdag zelfs een tijdelijk een opnamestop vanwege alle zieken.

'Er is een forse toename van het aantal op te nemen patiënten, met name zieke kwetsbare ouderen. Hierdoor is er een tekort aan bedden. Als er een opnamestop is heeft dit geen consequenties voor patiënten die zich voor zorg melden bij de spoedpost van Reinier de Graaf', zegt een woordvoerder.Het ziekenhuis kijkt per dagdeel of ze de toeloop aankunnen. Als het nodig is voeren ze weer tijdelijk een opnamestop in.Ook bij het Medisch Centrum Haaglanden is het druk met patiënten. Daar bekijken ze per afdeling welk ziekenhuis er voldoende plek heeft.Het kan dus zo zijn dat een patiënt die normaal in Westeinde behandeld wordt nu naar het Bronovo gaat omdat daar meer plek is op dat moment.Het is inmiddels de zevende week van de griepepidemie en het lijkt nog wel even door te gaan.