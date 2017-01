Vier Haagse inbrekers in Nootdorp opgepakt na wilde achtervolging

NOOTDORP - Vier mannen uit Den Haag zijn in de nacht van woensdag op donderdag na een doldwaze achtervolging opgepakt door de politie. De vier zouden hebben ingebroken bij een bakkerij in Berkel en Rodenrijs.

De politie kwam de Hagenaars op het spoor na een tip: iemand had de vier mannen met capuchontruien aan gezien met spullen in hun handen terwijl ze bij een supermarkt in Berkel en Rodenrijs rondscharrelden. Toen ze wegreden, kwam de politie hen tegemoet. De verdachten gingen er toen vandoor.Bij de achtervolging liepen de snelheden op tot 156 kilometer per uur. Volgens de politie scheurden de Hagenaars rakelings langs fietsers en reden ze tegen de richting in over verschillende rotondes.Op de Hofweg, ter hoogte van metrostation Nootdorp, knalde de bestuurder van de vluchtauto tegen een paal. De vier verdachten gingen lopend verder, maar al snel werden ze door agenten opgepakt.Een van de Hagenaars (25) is naar een ziekenhuis gebracht nadat hij in zijn been werd gebeten door een politiehond. De andere drie (24, 25 en 26) werden rechtstreeks naar het politiebureau gebracht.