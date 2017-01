Haags Sportgala: roemrijke carrière voor hockeyer Jorrit Croon

Haags Sportgala: Jorrit Croon

DEN HAAG - Over minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat hockeyer Jorrit Croon.

Roemrijk

Op je zeventiende debuteren op de Olympische Spelen en direct vierde worden. Het kan snel gaan als je goed bent. En dat is het voor de HGC spelende hockeyer Jorrit Croon. Afgelopen seizoen wisten de Haagse Gazellen voor het eerst sinds jaren weer de play-offs te bereiken door een sensationeel goed regulier seizoen te draaien door als derde te eindigen. Jorrit gaat een roemrijke carrière tegemoet wanneer de aanvallende middenvelder deze lijn weet vast te houden.



Prestatie

Vierde plaats op de Olympische Spelen met het Nederlands herenhockeyteam



Moet Jorrit Croon Haags Sporttalent van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





Door: Sportredactie Correctie melden