Grote theaterproducent komt in oude Legermuseum Delft

Delft - Het oude gebouw van het legermuseum Delft krijgt nieuwe gebruikers. Senf Theaterpartners B.V. verhuist per 1 maart van Maasland naar de Prinsenstad. Niet alleen Senf vestigt zich op de nieuwe locatie. Ook AT Next en de Nationale Theaterkassa betrekken het pand. Senf vertegenwoordigt meer dan 50 producenten, gezelschappen en artiesten.

Daarnaast produceert Senf zelf theaterproducties als Vijftig tinten…de parodie, Mini & Maxi en Tineke Schouten. Dit seizoen brengt Senf onder andere De Marathon en De Vader.Theaterimpresariaat AT Next behartigt de belangen van diverse producenten en artiesten. Zo vallen De Edwin Evers Band, Rick Engelkes Producties, en Danny Vera onder de vleugels van het bedrijf. De Nationale Theaterkassa (NTK) is een landelijk bespreekbureau dat zich al ruim 20 jaar richt op de kaartverkoop van theaterkaarten.De afgelopen twee jaar is aan de komst van Senf gewerkt door de gemeente Delft, staat in het persbericht. In 2013 ging het legermuseum dicht, twee jaar later werd het pand verkocht . De gemeente is erg blij met de komst van de theaterproducent naar Delft.