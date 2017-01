Bedankje voor agenten die onder vuilniswagen lagen om vrouw te helpen

DE LIER - Onder het genot van koffie met bokkenpootjes spraken twee politieagenten donderdag met Lies de Boer uit De Lier, die vorige week onder een vuilniswagen terechtkwam. De agenten kropen toen onder de wagen om haar gerust te stellen.

De Boer heeft redelijk geluk gehad. Aan de botsing met de vuilniswagen hield ze een breukje in haar arm, een flinke schaafwond in haar gezicht en een hersenschudding over. Van het ongeluk zelf kan ze zich nauwelijks iets herinneren. Het is nog niet bekend hoe de vrouw onder de vrachtwagen terecht kon komen.De twee agenten zorgden ervoor dat de vrouw niet in paniek zou raken. De Boer is ze erg dankbaar: 'Ik wil ze echt bedanken voor de hulp die ze mij hebben geboden'. Bij de koffie kreeg mevrouw De Boer bokkenpootjes, omdat de agent dat had beloofd onder de vrachtwagen.