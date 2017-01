Liever genieten dan achter de geraniums zitten

Mevrouw Kinkel en Mia Giesbers (rechts) van Stichting Vier het Leven bij Debby en Curt

DEN HAAG - Zomaar even naar de film, het theater of het museum. Voor de meesten van ons is zo'n uitje zo gepiept. Je belt een vriend en gaat. Voor veel ouderen is het minder vanzelfsprekend. Naarmate ze ouder worden, verliezen ze hun contacten en mobiliteit. En in dat gat springt stichting Vier het Leven.

De stichting, opgericht in 2005, zorgt dat ouderen weer de deur uit komen met anderen. De landelijke organisatie verzorgt sociaal culturele arrangementen voor duizenden ouderen door heel Nederland.



Geraniums

De stichting organiseert film-, theater-, museum- en concertbezoeken voor ouderen. En daar maakt de 87-jarige mevrouw Kinkel uit Voorschoten graag gebruik van. Ze bezocht onder meer de Messiah in de stadsgehoorzaal in Leiden, ging naar Paul van Vliet in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en gaat binnenkort naar de Gouwe Ouwe wederom in Leiden. 'Ik wil niet achter de geraniums zitten en geniet hier enorm van', zegt ze in de studio van Debby en haar Mannen.



Blijven genieten

Ouderen vanaf 65 jaar die graag willen blijven genieten van culturele en muzikale uitjes kunnen zich aanmelden bij de stichting. 'Een vrijwilliger begeleidt een klein gezelschap ouderen van A tot Z. Van het ophalen met de auto tot de jas ophangen en een kopje koffie halen. En de 'gast' wordt ook weer thuis voor de deur afgezet', zegt Mia Giesbers van Vier het Leven regio Leiden.



De ouderen betalen bovenop hun entreebewijs 15 euro per uitstapje. De vrijwilliger is vrijgesteld van kosten. De stichting kan altijd vrijwilligers gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.4hetleven.nl