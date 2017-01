Haagse schoolkinderen met touringbus naar school vanwege verbouwing

Blijdschap in de bus (Foto: Omroep West/Den Haag FM)

DEN HAAG - De leerlingen van basisschool ‘De Spiegel’ in Den Haag gingen donderdagochtend met een grote glimlach naar school. Vanwege de bouw van een nieuw pand verhuist de school tijdelijk naar een ander pand een paar kilometer verderop. De kinderen worden daarom dagelijks met grote touringbussen naar het tijdelijke schoolgebouw vervoerd.

Het huidige gebouw van basisschool De Spiegel wordt gesloopt. ‘Het pand was echt verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de 21ste eeuw. We hebben een afweging moeten maken, want er zou echt teveel aan gedaan moeten worden. Daarom kiezen wij voor nieuwbouw’, zegt directeur Rene van der Hoek tegen Den Haag FM, mediapartner van Omroep West.



De kinderen kunnen hun geluk niet op als ze plaatsnemen in de grote touringcar. ‘Ik vind het heel leuk dat we met de bus gaan, want dan kunnen we een klein feestje maken hier’, aldus één van de leerlingen. Het ritje met de bus betekent wel dat de wekker eerder gaat. ‘Mijn oudste dochter was om zes uur aangekleed en klaar om weg te gaan', vertelt een moeder. 'Iedereen was wel onder de indruk van het feit dat ze op tijd bij de bus moesten zijn.'



Eind 2018



In het nieuwe pand komen naast klaslokalen ook ruimtes voor algemeen gebruik. Bovenop de gymzaal komt een voetbaldak en ook wordt er meer buitenspeelruimte gecreëerd. De verbouwing moet eind 2018 klaar zijn.