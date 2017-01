Eerbetoon Chuck Deely maandagavond live bij Omroep West

DEN HAAG - Voor de overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely is komende maandagavond een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in het Paard van Troje. Omroep West zendt die dienst vanaf 19.55 uur live uit. Een dag later wordt Chuck in besloten kring gecremeerd.

Op zaterdag kan tussen 17.30 uur tot 19.30 uur afscheid worden genomen van Chuck tijdens een rouwbezoek op de gemeentelijke begraafsplaats Westduin. Hier kan ook het condoleanceregister worden getekend dat later aan de familie van Chuck wordt overhandigd.De herdenkingsbijeenkomst in het Paard wordt gepresenteerd door Sjaak Bral. Tussen 20.00 en 21.00 uur zijn er verschillende sprekers, zoals nachtburgemeester Rene Bom, en optredens van onder anderen Tim Akkerman, het Couperus Cello Kwartet, het trio Remmelt, Muus en Femke en singer-songwriter Pijke de Grood. De herdenkingsbijeenkomst is live te zien bij Omroep West. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen.De uitvaart van de bekende Haagse straatmuzikant is in overleg met de in Amerika woonachtige broer van Chuck Deely tot stand gekomen . Na de crematie zal de as aan hem worden overgedragen en worden bijgezet in het graf van zijn ouders en een eerder overleden broer op het Holy Sepulchre Cemetery in Southfield, Michigan.Chuck Deely overleed afgelopen maandag op 62-jarige leeftijd in het ziekenhuis, nadat hij zondag op straat onwel was geworden. Deely was bij veel mensen in Den Haag erg geliefd. Hij speelde al jaren met zijn gitaar op straat in de stad, bijvoorbeeld tegenover de HEMA in de Grote Marktstraat.