Pas op voor hoogwater in Scheveningen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag waarschuwt donderdagmiddag voor hoogwater rond de Scheveningse haven. Rond 15.00 uur wordt het hoogste peil verwacht. Dan komt het water ruim tweeënhalve meter boven NAP, staat in een brief van de gemeente aan de gebruikers van de haven.

Ook aanstaande nacht om 03.15 uur en vrijdagmiddag om 15.30 uur is er hoog water. De verwachting is dat de wind hierna zal afnemen en het water hierdoor zakt naar het normale peil.Door het hoogwater zal het water op de kades komen, aldus de gemeente. ‘Echter kunnen wij u niet precies aangeven tot hoe ver het water op de kades kan komen. Door springtij en de te verwachte harde wind is dat helaas niet aan te geven.’De gemeente Den Haag denkt met andere partijen als het Hoogheemraadschap van Delfland over een verbetering van de zeewering in het havengebied. Volgens wethouder Karsten Klein (CDA) moet hiervoor sneller dan eerder gedacht plannen worden gemaakt.Daarbij worden ook kennisinstituten als universiteiten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Delfland en bedrijven rond de haven betrokken. Want Den Haag is op zoek naar vernieuwende oplossingen, die mogelijk een voorbeeld voor de rest van de wereld kunnen zijn.