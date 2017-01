Leidse Stichting wil geen uitbreiding van crematorium Rhijnhof

Foto Henk Welink 68 extra parkeerplaatsen op Begraafplaats Rhijnhof | Foto: Coörperatie Dela

LEIDEN - Stichting Rust op Rhijnhof in Leiden stond donderdagochtend bij de rechter tegenover uitvaartverzorger Coörperatie Dela. Die wil verder met de aanleg van 68 extra parkeerplaatsen. De stichting is tegen die uitbreiding.

Vorig jaar juli stelde de voorzieningenrechter de Stichting Rust op Rhijnhof in het gelijk en mocht Dela niet beginnen met de bouwwerkzaamheden. Volgens deze uitspraak zijn er te weinig parkeerplaatsen om de plannen uit te kunnen voeren. De uitvaartverzorger wil dat die uitspraak nu wordt opgeheven.



Bij de zitting van donderdagochtend werd het rapport Parkeren uitbreiding crematorium Rhijnhof Leiden besproken. Hierin komt Dela de voorzieningenrechter tegemoet door 68 extra parkeerplaatsen te creëren op het huidige opslagterrein van Begraafplaats Rhijnhof. Dit tot grote teleurstelling van Lodewijk Bloemendaal van Stichting Rust op Rhijnhof.



Parkfunctie



De nieuwe parkeerplaatsen komen op 460 meter van de aula te liggen. Om daar te komen moeten bezoekers eerst over de begraafplaats lopen. Bloemendaal vindt dat deze nieuwe route de rust en de parkfunctie van Begraafplaats Rhijnhof verstoort.



De uitspraak in de zaak is waarschijnlijk over twee weken. De voorzieningenrechter heeft deze tijd nodig om onderzoek te doen.