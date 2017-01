Lichaam vermiste Richard Hogervorst uit Delft gevonden

Lichaam vermiste Richard Hogervorst gevonden in Berkel en Rodenrijs (Foto: MediaTV)

DELFT - Het lichaam van de vermiste Richard Hogervorst uit Delft is woensdag gevonden in Berkel en Rodenrijs. Dat meldt de politie in Delft. De politie gaat niet uit van een misdrijf.





Ook de zoektocht op het water

Hogervorst werd sinds 21 november vermist. De 54-jarige man werd voor het laatst gezien aan de Julianalaan in Delft en in eerste instantie werd in natuurgebied Delftse Hout naar hem gezocht. Die zoekactie leverde niets op.Ook de zoektocht op het water met een sonarboot begin december was niet succesvol. Daarna bleef het lang stil. De ouders van Hogervorst hadden toen al weinig hoop op een goede afloop. 'Het is nu al zo lang', zei zijn moeder, 'en de nachten zijn zo koud geweest.'