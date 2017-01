Stukafest zoekt muzikant voor eerbetoon aan Chuck Deely

DEN HAAG - De Haagse editie van Stukafest, het festival met optredens in studentenkamers, is op zoek naar een muzikant die de overleden straatmuzikant Chuck Deely wil eren met een optreden.

Deely zou zelf optreden tijdens het festival, maar sinds zijn overlijden is er een gat in de programmering. De organisatie wil alsnog stilstaan bij de muzikant en hoopt op een muzikaal eerbetoon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Stukafest.De vijfde editie van Stukafest vindt plaats op 2 februari in Den Haag. In ruim tien studentenkamers in het centrum van de stad zijn er optredens met muziek, dans, theater en cabaret.