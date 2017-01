Discussie over Marktplein 's Gravenzande: moeten auto's langs terrassen rijden?

De omstreden rijbaan op het Marktplein in 's Gravenzande (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Commotie om de Markt in ’s Gravenzande. Het plein gaat op de schop, en één van de kwesties daarbij is of de noordzijde van de Markt autovrij moet worden. Het College van B&W vindt van wel, en een deel van de horecaondernemers aan het plein is akkoord. Maar niet iedereen is het er mee eens.

Met de auto kan je van twee kanten de Markt oprijden. Eén van de routes loopt strak langs de terrassen van restaurants Muy Amigos en Plein 1959. De eigenaren hiervan, en van een aantal andere restaurants aan het plein, zien de auto's liefst zo snel mogelijk verdwijnen. 'We hebben wanden neergezet langs het terras om te voorkomen dat mensen zo onder een auto lopen als ze opstaan, maar het is een kwestie van tijd tot er een keer een ongeluk gebeurt,' aldus Marieke van Zwet van Muy Amigos.



En die afscheidingen is Van Zwet ook liever kwijt dan rijk. 'Dan kijk je tenminste mooi uit over het plein.' Wat haar betreft verdwijnen de auto's helemaal van haar kant van de Markt. Een optie om de rijbaan een paar meter verderop te leggen ziet ze ook niet zitten. 'Dan krijg je een rare kronkel, dat blijft gevaarlijk.'



Voorstanders



Naast de restaurants is snackbar De Parel. De eigenaresse daarvan wil de rijbaan langs de noordkant van de Markt juist behouden. Ze vreest dat er anders minder klanten komen. Marieke van Zwet zegt daarover: 'Ik snap haar standpunt wel, maar het gaat hier om het algemeen belang en de veiligheid van de bezoekers van het plein. Zo'n kans krijg je maar eens in de veertig, vijftig jaar.'



Er komt nog een overleg met de ondernemers en de gemeente. Een aantal partijen in de gemeenteraad zint op een alternatief: de Markt autovrij in de zomer, en toegankelijk voor auto's buiten het terrasseizoen. Voor Marieke van Zwet is het een optie, maar niet haar favoriete. 'Al wil ik overal over praten, we moeten er toch samen uitkomen.'





Meer dan de rijbaan



De herinrichting van de Markt gaat om meer dan alleen de rijbaan. De kastanjebomen moeten worden vervangen, want die zijn ziek, en er komt nieuwe bestrating. Op 24 januari hakt de gemeenteraad de knoop door.