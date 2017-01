Drie mannen aangehouden bij wietplantage in Rijswijk

RIJSWIJK - Op een zolder aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk zijn duizenden wietplanten gevonden. Drie mannen zijn aangehouden, zegt de politie Den Haag. Hoeveel planten er precies zijn gevonden, kon de politie nog niet zeggen.

'We kregen woensdagavond een melding dat hier mogelijk een hennepkwekerij zou zijn . We troffen drie mannen aan die hier kennelijk permanent verbleven. We vonden het onveilig. Het was brandgevaarlijk.Dat betekent dat we gisteravond de boel bevroren hebben, hier vannacht toezicht gehouden hebben en vanmorgen zijn we begonnen met ontruimen', aldus woordvoerder Cor Spruijt.De politie stelt een onderzoek in om de eigenaren van de kwekerij te kunnen achterhalen. Want: 'Het is onwaarschijnlijk dat de drie aangehouden mannen het brein zijn achter de kwekerij. Het zijn mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats en komen niet uit Nederland. Zij zijn waarschijnlijk de mannen die het werk moesten verrichten', zegt Spruijt. Volgens de woordvoerder is de politie nog tot in de avond bezig met de ontruiming.