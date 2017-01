Vier jaar cel na steekpartij Meppelweg in Den Haag

DEN HAAG - Een 39-jarige man is veroordeeld tot vier jaar cel voor poging tot doodslag na een steekpartij op de Meppelweg in Den Haag. De man had zijn slachtoffer twaalf keer met een mes gestoken.

Het slachtoffer raakte zwaargewond. De dader liep na de steekpartij nog achter het slachtoffer aan terwijl hij met zijn mes bleef zwaaien.



De veroordeelde man zei dat er sprake was van noodweer of zelfverdediging. De rechtbank veegt dat verweer van tafel, omdat het juist het slachtoffer was dat zich bedreigd voelde.



