Vertrouwen in Haagse cultuurcomplex-wethouder Wijsmuller brokkelt af

Foto: Jo Coenen

DEN HAAG - Het vertrouwen van de Haagse oppositie in wethouder Joris Wijsmuller (HSP) loopt terug. Na de PVV en Groep de Mos/Ouderenpartij, wil nu ook de SP het vertrouwen in de wethouder opzeggen. Reden is de vertraging die de bouw van het cultuurcomplex heeft opgelopen. Dat complex moet komen op het Spuiplein. Ook is er onduidelijkheid over de kosten van het miljoenenproject. SP-raadslid Aisha Akhiat: Deze wethouder is de regie volledig kwijtgeraakt.'





'De binnenstad blijft minstens een jaar langer een bouwput, maar wij moeten de wethouder maar op zijn blauwe ogen geloven dat het prijskaartje hetzelfde blijft', zegt SP-raadslid Aisha Akhiat. 'Het heeft er alle schijn van dat hij de raad opzettelijk onvolledig informeert, zodat het college uiteindelijk de puinhopen mag opruimen. Wat de SP betreft is daarom de tijd aangebroken om het vertrouwen in Wijsmuller op te zeggen.'



Puinhoop



Ook Groep de Mos en de PVV zijn het vertrouwen kwijt. 'Het is een puinhoop geworden door deze wethouder', vindt PVV-raadslid Danielle de Winter. Het wordt tijd dat hij naar huis gaat.'



Niet alle oppositiepartijen delen deze mening. Voor GroenLinks is de vertrouwensvraag nog niet aan de orde. Deze partij ziet liever dat er een pas op de plaats gemaakt wordt en dat de gemeenteraad een raadsonderzoek start waarin wordt berekend hoeveel het kost om door te gaan en hoeveel het kost om te stoppen. 'We moeten terugkijken, maar ook vooruit', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. Ook andere oppositiepartijen vinden dat er





'Alles gaat prima'



De coalitiepartijen D66, PvdA, VVD, CDA en HSP zijn geen voorstander van een onderzoek. 'Ik zie absoluut geen aanleiding om nu al te onderzoeken wat er mogelijk mis kan zijn met de procedures rond de bouw', zegt HSP-fractievoorzitter Peter Bos. 'Alles gaat gewoon prima.'



Ook wethouder Wijsmuller zegt zich geen zorgen te maken. 'We hebben een ijzersterk contract gesloten met het bouwconsortium. En we bewaken de kaders samen met juristen.'



Een raadsvergadering die voor donderdagavond stond gepland is uitgesteld tot eind januari.



