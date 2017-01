Westlandse fruithandelaar en dj doodgeschoten in Mexico

Foto: Archief

KWINTSHEUL - Fruithandelaar en dj Andres Reijgersberg uit Kwintsheul is woensdag doodgeschoten in een restaurant in het Mexicaanse Zapopan. Dat heeft een kennis van het slachtoffer aan De Telegraaf laten weten.

Rweijgersberg was aan het dineren in een restaurant toen vier gewapende mannen de zaak binnenstormden en het vuur openden. Andres zou in zijn gezicht zijn geraakt en direct zijn overleden.



De schietpartij vond plaats rond 18:30 uur in een Braziliaans restaurant aan de Avenue Americas. De politie doet onderzoek. De daders zouden volgens Mexicaanse nieuwssites op de vlucht zijn geslagen.



Dj



Andres is een bekende in het Westland en de regio Den Haag. Hij woonde al een aantal jaar in Mexico waar hij handelde in groente en fruit. Ook trad hij geregeld op als dj.