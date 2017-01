GoudApot moet vrijwilligers kringloopwinkel aan warme voeten helpen: 'Het is niet te doen'

GOUDA - Vrijwilligers van de Kringloopwinkel Gouda moeten voor het derde jaar op een rij zonder verwarming de winter door. Het pand werd twee jaar geleden zonder verwarming gekocht, maar nu zijn ze het zat. De GoudApot is mogelijk een oplossing, maar tot die tijd blijft het afzien.

De GoudApot verdeelt sinds vorig jaar de gemeentelijke subsidies. De kringloopwinkel heeft zo'n subsidie aangevraagd en hoopt 35.714 euro te krijgen. Dit zou het meeste geld zijn dat de GoudApot ooit heeft uitgegeven aan een zo'n subsidie.'Als het buiten zo rond de drie graden is, voelt het hier binnen in de winkel als nul graden. Zoiets heb je niet gelijk door. Als je hier een hele dag staat voel je echt de kou door je voeten omhoog trekken. Het is bijna niet te doen', vertelt Bettina Zuidwijk. Zij is vrijwilliger bij de kringloopwinkel en zit ook in de organisatie. Met het winterweer de komende week is zij bang dat het te koud wordt om in de winkel te werken.Dichtgaan als het te koud wordt is alleen geen optie volgens Bettina: 'Als we een keer een dag niet open zijn kost het ons 150 euro huur die we moeten betalen zonder dat we dingen kunnen verkopen. Dat valt bijna niet in te halen.' Dichtgaan kan dus niet, maar ze verliezen wel vrijwilligers die geen zin hebben om in de kou te werken: 'Echt alleen de harde kern blijft in die kou over.'