Gemeente Den Haag trekt portemonnee: 'Iedere school een conciërge'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat vanaf 2017 structureel één miljoen euro extra uittrekken om iedere school te voorzien van een conciërge. Dat bedrag komt bovenop de 8 ton die daar nu al beschikbaar voor is.

'Het bedrag wordt beschikbaar gesteld, omdat scholen daar vaak zelf de middelen niet voor hebben. Daar komt ook bij dat we voor 75 Hagenaars banen creëren die anders geen werk zouden hebben', zegt wethouder Ingrid van Engelshoven. Volgens van Engelshoven is het belangrijk dat iedere school een conciërge heeft, omdat zij de school schoon en veilig houden en ervoor zorgen dat de leraren zich maximaal op het onderwijs kunnen richten.Er is de afgelopen jaren veel gedaan om de werkloosheid in Den Haag terug te dringen, maar de werkloosheid blijft hoog. 'De extra subsidie zorgt ervoor dat mensen met een lagere opleiding die moeilijk aan een baan komen worden geholpen richting de arbeidsmarkt', besluit de wethouder.Sander Egberts werkt als conciërge bij het Segbroek College in Den Haag en onderschrijft de uitspraken van de wethouder: 'Wij zijn echt de ogen en oren van de school en zorgen voor alles op en om het gebouw. Daar komt bij dat wij tussen de leerlingen en leraren in staan en daardoor weten we precies wat er speelt onder de kinderen. Wij zijn echt het manusje van alles.'Volgens één van de leerlingen van het Segbroek College zorgt de conciërge ervoor dat de school een geheel wordt, waardoor de school ook beter functioneert. De leerlingen kunnen voor allerlei zaken bij de conciërge terecht, waardoor de drempel ook wat lager ligt. 'Dat komt doordat wij een andere verhouding met de leerlingen hebben dan de docenten', aldus Egberts.