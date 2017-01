Haagse Stadspartij: zorgen om Haagse Wajong jongeren

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld aan het Haagse college over Wajong-jongeren. Volgens raadslid Sanne van der Gaag krijgt ze signalen dat er in Den Haag geen sluitende aanpak is voor deze jongeren met arbeidsbeperking, waardoor veel van hen langdurig zonder werk of opleiding thuis zouden zitten.





Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de gemeente Den Haag verantwoordelijk geworden voor de uitkeringen en re-integratie van jongeren met een gedeeltelijke arbeidsbeperking. Jongeren die op dat moment al een lopende Wajong uitkering hadden blijven onder het UWV vallen. De gemeente zou zich volgens haar actief inzetten voor de re-integratie van deze jongeren, maar het aanbod van de UWV zou juist achterblijven.



Werkgelegenheidsprojecten



'De gemeente en het UWV werken nu in principe met dezelfde doelgroep Haagse jongeren met een gedeeltelijke arbeidsbeperking maar er lijken grote verschillen te bestaan tussen wat deze jongeren aan hulp en ondersteuning wordt aangeboden', zegt Van der Gaag. 'Het schijnt voor ouders bijvoorbeeld erg lastig te zijn om op eigen kracht een onderwijsinstelling te vinden die bereid is om een Wajonger aan te nemen en ook lijken gemeentelijke werkgelegenheidsprojecten voor deze groep niet toegankelijk te zijn.'



