Geprint 3D-hartmodel uit LUMC verhuist naar Museum Boerhaave

LEIDEN - In de zomer van 2014 opereerde kinderhartchirurg Mark Hazekamp van het Leids Universitair Medisch Centrum voor het eerst het jonge babyhart van Jasmijn nadat hij de operatie voorbereid had met behulp van een geprint 3D-hartmodel. In de wereld van de hartchirurgie was het een unieke operatie. Het gaat nog steeds goed met Jasmijn, die destijds zo’n drie maanden oud was. Nu gaat het hartmodel naar Museum Boerhaave.

Museum Boerhaave nam contact op met de artsen, met de vraag of het hartmodel deel zou kunnen uitmaken van de museumcollectie. En dus werd het 3D hart in het bijzijn van Jasmijn, haar broertje, ouders en twee chirurgen overhandigd aan de Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhave in Leiden.Jasmijn had een ingewikkelde hartafwijking. Ze had onder andere een vernauwde aortaboog, een opening tussen de hartkamers, een rechter hartkamer met dubbele uitgang en een omgekeerde stand van de grote slagaders. Opereren was noodzaak, maar hoe? De vraag was of dit hart zodanig geopereerd kon worden dat er twee werkzame hartkamers overbleven, of dat er maar één werkzame hartkamer kon overblijven. Daarom werd in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC een CT-scan gemaakt en aan de hand van deze scan werd een 3D-model geprint van het hart van Jasmijn. Zo konden de artsen de beste operatie kiezen.Museum Boerhaave geeft het geprinte 3D-hartmodel een plek in de nieuwe vaste presentatie. Op dit moment ondergaat het museumgebouw een renovatie. Ook hedendaagse ontwikkelingen komen aan bod, inclusief vragen die ze oproepen. ''Het geprinte 3D-hartmodel zet aan tot discussie over de toekomstige mens en past naadloos in het vernieuwde Museum Boerhaave,'' vertelt Dirk van Delft , directeur van het museum. In november heropent het museum zijn deuren.