ADO-speler Hevel op weg naar Cyprus, Bundesliga-club aast op smaakmaker Kastaneer

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende met ADO-speler Hector Hevel. (Foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - De spoeling wordt met de week dunner bij ADO Den Haag. Naast de enorme ziekenboeg raakt de Haagse club deze week ook middenvelder Hector Hevel en mogelijk smaakmaker Gervane Kastaneer kwijt.

Hevel stapt vrijdag in het vliegtuig en hoopt een persoonlijk akkoord te bereiken met het Cypriotische AEK Larnaca. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en levert ADO door deze transfer nog een kleine vergoeding op.



Smaakmaker Gervane Kastaneer kan rekenen op serieuze belangstelling van Bundesliga-club FSV Mainz 05. Ook Kastaneer heeft een aflopend contract en kan daardoor voor een 'schijntje' vertrekken.



Ondertussen moet ADO-trainer Zeljko Petrovic met lede ogen aanzien hoe zijn selectie uitdunt en kwaliteit inlevert. De 51-jarige trainer belde de afgelopen weken dag en nacht met collega's en kennissen om te kijken of er spelers tegen minimale bedragen (soms alleen onkostenvergoeding) naar Den Haag wilden komen. Diverse clubs en spelers reikten de helpende hand, waarna Petrovic nul op het rekest kreeg bij Manders.



De belangen van beide heren komen steeds meer lijnrecht tegenover elkaar te staan. Petrovic wil zijn selectie een kwaliteitsinjectie geven om zo goed voor de dag te komen tijdens de tweede seizoenshelft en weg te blijven uit de gevarenzone. Directeur Manders moet, door het uitblijven van het Chinese geld, financiële gaten dichten en kan iedere euro gebruiken.



De kans is groot dat ADO deze week ook naast Bryan Verboom gaat grijpen. Zulte Waregem is bereid het salaris van de linksback op zich te nemen, waardoor ADO geld uitspaart, maar groen licht heeft Petrovic nog niet gekregen. Nu lijkt concurrent Roda JC de nieuwe club van Verboom te worden. Eerder liet Petrovic rechtsback San Roman naar Argentinië gaan. De financiële ruimte die het vertrek met zich meeneemt, kan de Montenegrijn voorlopig nog niet herinvesteren in zijn selectie.



Dat ADO Den Haag versterkingen nodig heeft mag duidelijk zijn. De ploeg kende een moeizame eerste seizoenshelft en staat na zeventien wedstrijden net boven de streep. Door blessures van Mike Havenaar, Aaron Meijers, Kevin Jansen, Dion Malone en de afwezigheid van Wilfried Kanon (Afrika Cup) moet Petrovic vijf Eredivisie-waardige spelers missen.



Door: Jim van der Deijl Correctie melden