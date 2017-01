Je kind Noah of Sara genoemd? Dat is niet erg origineel

Een pasgeboren baby. (Archieffoto Omroep West)

Regio - Noah en Sara. Dat zijn de jongens- en meisjesnaam die in Zuid-Holland in 2016 het vaakst aan baby's gegeven zijn. De Sociale Verzekeringsbank maakte zoals ieder jaar bekend welke namen er aan kinderen zijn gegeven in het voorafgaande jaar.





In top 10 van Zuid-Holland staan bij de jongens verder Adam, Finn, Lucas, Liam, Levi, Milan, Sem, Jesse en James. Bij de meisjes zijn het: Julia, Emma, Anna, Sophie, Evi, Zoë, Mila, Sarah en Olivia.



Bekende Hagenaren



Uit de lijst komt ook goed nieuws voor burgemeester Jozias van Aartsen. Drie keer is er vorig jaar namelijk een klein 'Joziasje' op de wereld gezet. Tommy Beugelsdijk kreeg 26 nieuwe volgelingen en Armin van Buuren mocht 40 nieuwe naamgenoten verwelkomen.



Kiki Bertens heeft met haar prestaties op Roland Garros iets losgemaakt. Maar liefst 141 nieuwe Kiki's zijn er geboren. 129 keer werd Anouk gekozen als meisjesnaam. En of ze er echt naar vernoemd is, is niet bekend, maar ook Jetta Klijnsma's naam blijft nog lang bestaan. Eén meisje werd Jetta genoemd in 2016.



