De TU Delft is jarig! 175 kaarsjes voor de universiteit

TU Delft. (Foto: Archief)

DEN HAAG - Het is feest in Delft! De TU Delft is namelijk jarig. 175 jaar geleden werd de universiteit opgericht. De Delftenaren hebben een paviljoen gebouwd van 175 palen en van 4 meter hoog.





Het virus komt uit Delft



In Delft werden de afgelopen 175 jaar veel belangrijke ontdekkingen gedaan. Eén van de belangrijkste was het virus. Martinus Beijerinck was de Delftse microbioloog die er wereldberoemd mee werd.



De palen staan zo ver uit elkaar dat je er tussendoor kunt lopen. De aluminium palen hebben een hoek van 90 graden, waarin licht verwerkt is. Het licht weerkaatst via de palen, waardoor je een echt lichtspektakel krijgt. Het motto van de verjaardag is: 'Technology for life'.