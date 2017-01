Man overleden na omvallen heftruck in Alphen aan den Rijn

Foto AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een ongeluk met een heftruck op De Schans in Alphen aan den Rijn is donderdagavond een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De man was bezig met een machine voor grondwerk die door nog onbekende oorzaak omviel. Er werd op die plek gewerkt aan het riool.



Het slachtoffer raakte bekneld onder de heftruck toen die omviel. Hij is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer was echter zo zwaar gewond dat hij in de ambulance overleed.