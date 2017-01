Brand in Kaapstraat Den Haag

Foto regio 15

DEN HAAG - In de Kaapstraat in Den Haag heeft vrijdagochtend brand gewoed in een woning op de eerste etage. Volgens Regio 15 gaat het om een uitslaande brand.

De bewoners van het portiek werden uit hun woningen geëvacueerd en moesten enige tijd buiten in de kou staan. Zij werden later opgevangen in een politieauto. De brand brak even na 6.00 uur uit in de portiekwoning op de eerste verdieping. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Een van de bewoners vertelde aan een verslaggever van Omroep West dat de brand ontstaan was door het aansteken van een jointje waardoor een gordijn in brand vloog.