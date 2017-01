'Haagse' winnaars bij Musical Awards

Foto: ANP

DEN HAAG - Freek Bartels heeft donderdagavond in Utrecht een Musical Award gewonnen voor 'Beste mannelijke bijrol in een grote musical' voor zijn rol in Beauty And The Beast. De productie was van december 2015 tot september vorig jaar exclusief te zien in het Scheveningse Circustheater.

Chez Brood over Herman Brood won de award voor beste kleine musical. Chabot schreef de teksten voor deze voorstelling. De Haagse muzikant Eddie van Dongen trad op in de musical als een van de muzikanten. Chez Brood was van februari tot juni 2016 te zien in de theaters



De publieksprijs van de Musical Awards ging naar The Bodyguard' waarin onder anderen de Haagse zangeressen April Darby en Nurlaila Karim te zien zijn. De Award werd uitgereikt door de Amerikaanse zangeres Gloria Estefan.





