Dode gevonden in Landréstraat in Den Haag

Foto: Regio15 Foto: Jasper van der Burg Foto: Jasper van der Burg

DEN HAAG - In de Landréstraat in het Haagse stadsdeel Loosduinen is vrijdagochtend op straat een dode gevonden. Het stoffelijk overschot lag naast een flat. Dat bevestigt de politie. Het lichaam werd rond 7.45 uur gevonden.





De brandweer heeft bij het lichaam een tent opgezet voor forensisch onderzoek.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is nog niet bekend wat de identiteit is van de dode.De brandweer heeft bij het lichaam een tent opgezet voor forensisch onderzoek.