Man sterft natuurlijke dood in Landréstraat in Den Haag

Foto: Regio15 Foto: Jasper van der Burg Foto: Jasper van der Burg Foto: Coen Theuwis

DEN HAAG - De man die vrijdagochtend dood in de Landréstraat in het Haagse stadsdeel Loosduinen werd gevonden, is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie. Het stoffelijk overschot lag naast een flat.





De brandweer zette bij het lichaam een tent op voor forensisch onderzoek. De familie van de man is geïnformeerd.











Het zou gaan om een bejaarde man die in de buurt van de vindplaats woonde. De man had verwondingen aan zijn benen en droeg weinig kleren. De hulpdiensten houden er rekening mee dat de man zijn verwondingen opliep door een noodlottig voorval. Kleding van de man werd verspreid langs de straat gevonden.De brandweer zette bij het lichaam een tent op voor forensisch onderzoek. De familie van de man is geïnformeerd.