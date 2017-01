Van Kuik waarschuwt voor nep-crowdfundingactie voor overleden straatmuzikant Chuck

DEN HAAG - Op de site Doneeractie.nl is een crowdfundingactie gestart voor de uitvaart van de overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely. Tarpan van Kuik, een bekende van Deely, roept mensen op niet te doneren. De kosten van de uitvaart van Chuck zijn namelijk al gedekt door de gemeente.

Van Kuik is betrokken bij de herdenkingsbijeenkomst voor Deely maandagavond in het Paard van Troje. Van Kuik: 'Alles gebeurt met gesloten beurs. Iedereen die betrokken is bij de herdenkingsbijeenkomst verleent kosteloos medewerking. Chuck zijn uitvaart is een gemeentelijke uitvaart. Ook die kosten zijn minimaal, maar gedekt.'Van Kuik heeft inmiddels contact gehad met de beheerder van de website Doneeractie.nl. Die gaat uitzoeken waar het gedoneerde geld naar toe gaat. Als het om oplichting blijkt te gaan, krijgen de mensen volgens Van Kuik hun geld terug.Chuck Deely overleed afgelopen maandag op 62-jarige leeftijd in het ziekenhuis, nadat hij zondag op straat onwel was geworden. Deely was bij veel mensen in Den Haag erg geliefd. Hij zong en speelde al jaren op straat, onder meer voor de HEMA in de Grote Marktstraat.Chuck wordt dinsdag in besloten kring gecremeerd. Zaterdag kan tussen 17.30 uur tot 19.30 uur afscheid van hem worden genomen tijdens een rouwbijeenkomst op de gemeentelijke begraafsplaats Westduin. Hier kan ook het condoleanceregister worden getekend dat later aan de familie van Chuck wordt overhandigd.Komende maandagavond is een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in het Paard van Troje voor de overleden straatmuzikant. Omroep West zendt die dienst vanaf 19.55 uur live uit. Een dag later wordt Chuck in besloten kring gecremeerd.