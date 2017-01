Bewoner Boskoop zakt door gat in voetpad op de Wilhelminalaan

Archieffoto

BOSKOOP - Aan de Wilhelminalaan in Boskoop is vrijdagochtend een buurtbewoner door een gat in een voetpad gezakt. Het gat was ontstaan door een verzakking. Dat meldt de politie Alphen aan den Rijn via Twitter.







De gemeente heeft de weg afgezet. Over de oorzaak van de verzakking is nog niets bekend. Of de wandelaar gewond is geraakt, is onduidelijk.