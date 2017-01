NS verbiedt jamsessie voor overleden straatmuzikant Chuck Deely op Den Haag CS

DEN HAAG - Beveiligers van de NS hebben vrijdagmorgen een eind gemaakt aan een jamsessie die was georganiseerd ter nagedachtenis aan de overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely.

Het optreden van enkele artiesten in de stationshal van Den Haag CS moest na een kwartier worden stilgelegd. De organisator had geen toestemming gevraagd van de NS voor het optreden.De bekende Haagse straatmuzikant Chuck Deely is maandag overleden. Deely was bij veel mensen in Den Haag erg geliefd. Hij speelde al jaren op zijn gitaar op straat, onder meer voor de HEMA in de Grote Marktstraat.