Voorbeschouwing Tweede Divisie: Katwijk en VVSB

Tweede Divisie: Katwijk en VVSB (foto's: Orange Pictures)

REGIO - De winterstop van het betaalde- en amateurvoetbal duurde dit seizoen slechts vier weken. Een relatief kort reces, maar voor de echte die hard voetbalfan was het waarschijnlijk toch even doorbijten. Gelukkig gaan dit weekend de Tweede- en Derde Divisie weer van start. Omroep West is er op radio, tv en internet natuurlijk weer bij en om alvast in de stemming te komen, gaan we voorbeschouwen. We beginnen met onze twee ploegen uit de Tweede Divisie: Katwijk en VVSB.

Werp een blik op de ranglijst en je stuit al snel op Katwijk. De oranjehemden bezetten de tweede plaats, pakten in de eerste achttien wedstrijden 32 punten en stapten maar twee keer met een nederlaag het veld af. Helemaal geen slechte cijfers, maar toch hadden de Katwijkers er op dit moment wat beter voor kunnen staan.



Katwijk verloor slechts twee keer, maar er werd daarentegen wel acht keer gelijkgespeeld. Het was kenmerkend voor de formatie van trainer Dick Schreuder het afgelopen half jaar.



Revanche



Vier van de acht keer dat er gelijkgespeeld werd, gaf Katwijk in de laatste minuten een voorsprong weg. Barendrecht, HHC Hardenberg, De Treffers en UNA lukten het tegen de Katwijkers in de laatste minuten langszij te komen. Het zijn tegenstanders waar Katwijk in de tweede seizoenshelft heel graag revanche tegen wil nemen.



Katwijk kan komend weekend het gat met koploper Jong AZ kleiner maken. Het zou een mooi begin van het nieuwe jaar betekenen. Bij de start van de tweede seizoenshelft staan de nummers een en twee tegenover elkaar. Mocht Katwijk winnen, dan is het verschil nog maar vijf punten met de Alkmaarse beloften en wordt het bovenin ook weer wat spannender.



Verlengingen



De technische staf van Katwijk heeft in de winterstop niet stil gezeten. Op trainingskamp in het Spaanse Benamaldena kwam afgelopen week het nieuws naar buiten dat maar liefst acht spelers hun contract hebben verlengd op De Krom. Daarnaast zijn er twee jonge talenten per direct aan de selectie toegevoegd. Drie spelers maakten bekend volgend seizoen hun heil ergens anders te zoeken.



Waar bij Katwijk de afgelopen weken goed nieuws de overhand had, was dat bij regiogenoot VVSB wel anders. De Noordwijkerhoutse Tweededivisionist heeft clubtopscorer Giovialli Serbony namelijk weggestuurd. De club houdt de kaken stijf op elkaar over de reden van het plotselinge vertrek, maar het mag duidelijk zijn dat het niet gaat om een klein akkefietje. Het enige wat bekend is, is dat het vanwege zwaarwegende disciplinaire redenen is gedaan en dat gesprekken met andere clubs niet de reden van de breuk is. Serbony staat namelijk in de belangstelling van enkele andere verenigingen.



Goaltjesdief



Een flinke aderlating dus voor VVSB, aangezien de aanvaller dit seizoen al negen goals voor de Noordwijkerhouters maakte. In de thuiswedstrijd tegen Spakenburg nam hij er zelfs drie voor zijn rekening.



Voor Serbony is het einde verhaal bij VVSB en dus is het de vraag hoe de ploeg zonder de goaltjesdief gaat presteren. VVSB sloot 2016 af met drie overwinningen op rij en ging met een goed gevoel de winterstop in. Met Kozakken Boys lijken de Noordwijkerhouters een ploeg te treffen om in die goede flow te blijven. De formatie uit Werkendam wist de laatste drie wedstrijden van 2016 namelijk niet te winnen.



