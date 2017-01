'ADO-spits Havenaar ligt met infectie in Japans ziekenhuis'

Mike Havenaar

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Mike Havenaar ligt met een infectie in een Japans ziekenhuis. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De 29-jarige spits heeft een virusinfectie in zijn hoofd en keert voorlopig niet terug op de velden.

Havenaar kampte eind vorig jaar al met oor- en kaakklachten. Tijdens een vakantie aan zijn vaderland werden deze klachten erger. Havenaar hoopt aankomende week het ziekenhuis te verlaten, maar heeft dan wel met een enorme conditionele achterstand.



Eerder sprak ADO-trainer Zeljko Petrovic de hoop uit Havenaar in februari weer te kunnen inzetten. Het is nog maar de vraag of de clubtopscorer van vorig seizoen dat gaat halen. ADO Den Haag kan de ziekenhuisopname van Havenaar niet bevestigen en laat in een reactie weten dat 'Havenaar met een virusinfectie in Japan verblijft'.