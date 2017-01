Haags Sportgala: Brouwer & Meeuwsen toppers in de beachvolleybalwereld

Den Haag - Over iets minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent worden bekendgemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag zijn dat beachvolleyballers Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer en hun coach Gijs Ronnes.

Brouwer & Meeuwsen zijn lang, sterk, kundig en willen op die manier al hun wedstrijden domineren. Dat gaat ze ook goed af. In 2013 haalde dit beachduo voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een wereldtitel beachvolleybal binnen. En geschiedenis schrijven doen ze graag, want afgelopen jaar waren zij het eerste Nederlandse beachvolleybalkoppel dat op de Spelen een bronzen medaille behaalde.Gijs Ronnes is een bekende naam binnen de (beach-)volleybalwereld. Hij heeft zelf als beachvolleyballer in 2006 zilver gewonnen op het Europees kampioenschap met Jochem de Gruijter. Na de Olympische Spelen van Londen in 2012 werd hij aangesteld als bondscoach bij Beach Team Nederland, voor de mannentak. Met succes, want in de jaren die volgden, groeiden Brouwer & Meeuwsen en Nummerdor & Varenhorst uit tot toppers in de beachvolleybalwereld.Olympisch brons Brouwer en MeeuwsenMoet Brouwer & Meeuwsen Haags Sportploeg van het jaar worden? En moet Gijs Ronnes de titel Haags Sportcoach van het jaar winnen? Breng dan hier je stem uit!Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.