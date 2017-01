Haags Sportgala: verbluffende resultaten 13-jarige Eva Geilenkirchen

Haags Sportgala: Eva Geilenkirchen

DEN HAAG - Over iets minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit: Eva Geilenkirchen.

Verbluffend

De pas 13-jarige Eva is een echte wereldburger. Ze is geboren in Hong Kong, woonachtig in Zwitserland en uitkomend voor The Hague Swimming. Met haar verbluffende resultaten in het water dit jaar heeft ze de nominatie als Haags Sporttalent afgedwongen.



Prestatie

Op verschillende disciplines binnen het zwemmen Nederlands jeugdkampioen (4x goud, 4x zilver, 3x brons)



Moet Eva Geilenkirchen Haags Sporttalent van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

Door: Sportredactie Correctie melden