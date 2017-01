Frank Rijneveen voorgedragen als wethouder Westland

Frank Rijneveen

WESTLAND - GemeenteBelang Westland heeft Frank Rijneveen voorgedragen als wethouder van de gemeente Westland. Hij moet per 1 februari Arne Weverling opvolgen. Weverling wil zich als kandidaat-kamerlid voor de VVD volledig gaan richten op de Tweede Kamerverkiezingen.

Rijneveen zat al in de Westlandse gemeenteraad. Hij is ondernemer in Monster. Ook is hij bestuurslid van Partycentrum Noviteit. Rijneveen zal op 24 januari tijdens de gemeenteraad officieel worden benoemd.



Arne Weverling liet eerder deze week weten per 1 februari zijn functie als wethouder neer te leggen. Hij heeft onder meer de portefeuilles Bouwen en Wonen, Volkshuisvesting en Arbeidsmigratie onder zich.