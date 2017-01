ADO-trainer Petrovic vreest vertrek smaakmaker: ‘Als de clubs er vanavond uitkomen is hij weg’

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic houdt ernstig rekening met het vertrek van aanvaller Gervane Kastaneer. De spits staat in belangstelling van het Duitse FSV Mainz en heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor ADO gespeeld. ‘Als de clubs er vanavond uitkomen dan is hij weg’, bevestigt Petrovic tijdens het wekelijkse perspraatje.

‘De clubs zijn op dit moment in onderhandeling. Als het niet doorgaat, dan zit hij morgen bij de selectie voor Heerenveen. Dat is de voetballerij. Spelers willen weg, hebben nog maar een contract voor een half jaar. Als Kastaneer gelukkig is bij Mainz, dan wensen wij hem het allerbeste. Hij heeft het hier goed gedaan. Dit is een unieke kans voor hem.’Naast het vertrek van Kastaneer raakt Petrovic ook middenvelder Hevel kwijt. Hij is momenteel op Cyprus voor een medisch keuring en afhandeling van zijn contract. ‘Als alles goed verloopt, blijft hij daar’, zegt Petrovic.De afgelopen weken had ADO Den Haag middenvelder El-Hadji Ba op proef. ‘Hij heeft het goed gedaan’, erkent Petrovic. ‘Maar ik weet niet of hij het type-speler is waar wij naar op zoek zijn. Dat is de enige twijfel bij ons. Als hij een tweede Aschraf El Mahdioui is, dan gaan we het niet doen.‘De Franse middenvelder komt niet meer voor in de plannen van Charlton Athletic. Het feit dat Petrovic zaterdag een beslissing neemt over het langer aanblijven van Ba, betekent dat er financieel iets mogelijk is. ‘Of ik een toezegging van Mattijs Manders heb gekregen? Ja!’, aldus Petrovic over het halen van versterkingen.Manders liet na de persconferentie weten dat ADO Den Haag zich wel degelijk kan versterken in de huidige periode. ‘De media zoeken alleen maar verbanden met het nog niet betaalde geld uit China. Dat is onzin. Wij kijken naar directe versterkingen. Spelers die er gelijk staan. Geen breedte aankopen’, aldus de directeur.Mocht Kastaneer vrijdagavond naar Mainz vertrekken dan heeft Petrovic voor de wedstrijd tegen Heerenveen een selectie van zestientien spelers, waarvan twee keepers.