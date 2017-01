Voorbeschouwing SC Heerenveen – ADO Den Haag: Petrovic schakelt over op 5-3-2-formatie

ADO-speler Schaken in duel tegen Heerenveen (foto:soccratesimages.com)

DEN HAAG - Met het aanstaande vertrek van middenvelder Hector Hevel en aanvaller Gervane Kastaneer worden de keuzes voor ADO-trainer Zeljko Petrovic weer minder. ‘Morgen is het geen puzzel. Dit is veel makkelijker als dat je over achttien of twintig spelers kan beschikken’, zegt Petrovic.







Afwezig: Mike Havenaar, Aaron Meijers, Dion Malone, Kevin Jansen



Heerenveen moet tegen ADO Den Haag aanvoerder Stijn Schaars missen. Zijn vervanger is Younes Namli. De inzetbaarheid van Jeremiah St. Juste is twijfelachtig. Mocht hij niet kunnen starten dan is Doke Schmidt zijn vervanger



De kwetsbaarheid van SC Heerenveen ligt in standaardsituaties. De Friezen incasseerden dit seizoen 40 procent van de tegentreffers uit standaardsituaties. ADO Den Haag staat in dat klassement op de derde plaats met 38 procent. De belangrijkste spelers zijn Arber Zeneli en Sam Larsson. Beide spelers waren bij 60 procent van de doelpogingen betrokken, zo berekende Opta.



Volg SC Heerenveen – ADO Den Haag live op Radio West



Mis niks van de eerste wedstrijd van 2017 en luister vanaf 18.00 uur live naar het wedstrijdverslag op 89.3 FM Radio West.



Scheidsrechter: Jochem Kamphuis



Vorige ontmoetingen:

2016/2017:

SC Heerenveen – ADO Den Haag

ADO Den Haag – SC Heerenveen 0-3



2015/2016:

ADO Den Haag – SC Heerenveen 1-1

SC Heerenveen – ADO Den Haag 0-4



2014/2015:

ADO Den Haag – SC Heerenveen 1-1

SC Heerenveen – ADO Den Haag 0-0



2013/2014:

SC Heerenveen – ADO Den Haag 3-0

ADO Den Haag – SC Heerenveen 1-1



Door: Sportredactie Correctie melden