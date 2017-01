Tjaronn Chery gepresenteerd bij Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng

DEN HAAG - Tjaronn Chery speelt de komende seizoenen in de Chinese competitie. De voormalig speler van ADO Den Haag is gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Met Guizhou Hengfeng Zhicheng speelt de aanvallende middenvelder aankomend seizoen op het hoogste Chinese niveau.

De transfer hing al enige tijd in de lucht. Chery diende eind vorig jaar een transferverzoek in bij zijn toenmalige club Queens Park Rangers. Al snel kwam de interesse uit China naar buiten. Chery is de tweede Nederlander die dit seizoen in de Chinese competitie speelt. Eerder deze week stapte oud-ADO-speler Romeo Castelen over naar Zhejiang Yitend, uitkomend op het tweede niveau van China.Chery maakte anderhalf jaar geleden de overstap van FC Groningen naar Queens Park Rangers. Daarvoor speelde hij onder andere voor ADO Den Haag.