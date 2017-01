Adem in adem uit!

Tim Binnendijk meet Debby's ademhaling en hartslag. Debby blijkt uberrelaxed.

DEN HAAG - Stress hebben we allemaal wel eens. Stress op zich is niet zo erg. Het wordt pas een probleem als het langer en landurig aanhoudt en het je opbrandt. Om stress in je dagelijks leven te verminderen, kun je een ademhalingsoefening doen. Adem kort in, adem iets langer uit en wacht kort voordat je weer inademt. Simpel!

Zonder stress kunnen wij niet overleven. Je hebt het nodig als je plots wordt aangevallen door een leeuw. Maar als je steeds vaker en langer stress ervaart door bijvoorbeeld ruzie, geldgebrek, problemen op het werk of pesten, kun je klachten krijgen. En er zelfs overspannen van raken of een burn-out van krijgen.



Klachten voorkomen

'Artsen zijn vaak geneigd om heel snel medicijnen voor te schrijven', zegt EnergyControl coach Tim Binnendijk van Instituut Binnendijk. 'Jammer, want ons lichaam is al eeuwenlang in staat om heel veel klachten zelf te verminderen of te voorkomen.'



Simpele oefening

Een van de oefeningen is simpel en doeltreffend. De oefening: kort inademen, iets langer uitademen en dan kort wachten voor je weer inademt. 'Daarbij letten wij niet alleen op de ademfrequentie, maar ook op de ademteug en het adempatroon. Wanneer deze drie goed verlopen, komt het lichaam tot rust en kan het herstel beginnen', zegt Tim bij Debby op de bank. Niet alleen mensen met stress, ook (top)sporters maken hier gebruik van om hun herstel te bevorderen.



Ook Debby's adem en hartslagvariabiliteit werd tijdens de uitzending gemeten. Die liet een prettig glooiend berglandschap zien. Ze was niet van haar stuk te krijgen. Zelfs niet toen de redactie haar (bij wijze van stresstest) vertelde al haar gasten voor morgen hadden afgezegd. Paniek?! Welnee, Debby is uberrelaxed.



