Haags Bunkermuseum dolblij met nieuwe locatie in Westduinen

De huidige locatie van het bunkermuseum

DEN HAAG - De gemeente heeft het Bunkermuseum Den Haag eindelijk een nieuwe plek toegewezen. De bunker die het museum in gebruik mag nemen, ligt in de Haagse Westduinen en is vier keer zo groot als het huidige onderkomen op Scheveningen.





Na lang lobbyen hebben ze nu eindelijk een nieuwe bunker toegewezen gekregen. 'We zijn heel blij met de nieuwe plek´, laat Ruud Overvliet, één van de vrijwilligers van de stichting weten.



Munitiebunker



De nieuwe bunker is vier keer zo groot, maar het duurt nog even voordat het museum kan verhuizen. Zo moet de bunker nog voor een deel worden uitgegraven en er moet nog een aantal vergunningen worden aangevraagd. Ook moet er nog stroom worden aangelegd.



De bunker waarin het Bunkermuseum straks te vinden zal zijn, was oorspronkelijk een Duitse bunker waar munitie lag voor de kanonnen.



