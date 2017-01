Schotse hooglanderstiertjes Westduinpark krijgen nieuw thuis

DEN HAAG - Goed nieuws voor de zes Schotse hooglanderstiertjes die afgelopen jaar zijn geboren in het Westduinpark in Den Haag. Ze worden herplaatst en gaan niet naar de slacht zoals veel mensen dachten.

Door de geboorte van zes stiertjes en twee koetjes afgelopen zomer wordt het duingebied te klein voor de kudde. Bezoekers van de Facebookpagina Schotse Hooglanders Westduinpark waren bang dat de stiertjes afgemaakt zouden worden.Dat is niet geval, laat een woordvoerder van de gemeente vrijdag weten. Zodra de stiertjes geslachtsrijp zijn, en dat zal binnen een paar maanden zijn, worden ze verplaatst naar andere natuurparken. De twee koetjes mogen blijven, maar de stiertjes moeten weg omdat het niet de bedoeling is dat ze hun moeder, tante, zus of oma gaan bevruchten.Op de Facebookpagina Schotse Hooglanders Westduinpark gingen stemmen op om de stiertjes dan maar te castreren. Maar dat is volgens de gemeente geen oplossing. Het gebied waar de kudde loopt, is te klein voor zo’n grote groep dieren.Een woordvoerder van de gemeente zegt: 'In het gebied lopen ook schapen en pony's, als de groep Schotse hooglanders te groot wordt dan is er simpelweg te weinig voedsel. Het idee om de stieren te castreren is ook niet mogelijk voor dit gebied, want gecastreerde stieren worden wilder en onrustiger.'Vooral in de zomer wordt het gebied drukbezocht door wandelaars en fietsers, aldus de woordvoerder. 'De grootte van de kudde en de gecastreerde stieren zouden dan een gevaar kunnen vormen voor bezoekers van het park.'