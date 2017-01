Ministerie: 'Alles wijst erop dat Westlandse fruithandelaar dood is'

KWINTSHEUL - Hoewel hij nog niet officieel is geïdentificeerd, wijst wel alles erop dat de 45-jarige Andres Reijgersberg uit Kwintsheul inderdaad is doodgeschoten in een restaurant in het Mexicaanse Zapopan. Dat blijkt uit navraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt mediapartner WOS.

Volgens Mexicaanse media zou het gaan om een mislukte ontvoeringspoging van de Heulenaar. Omdat hij niet meewerkte, werden hij en een persoon met wie hij aan tafel zat, neergeschoten. Zijn tafelgenoot overleefde het voorval en is alleen gewond. Over de reden van de ontvoering is nog niets bekend.Volgens het ministerie is er goed contact met de familie over de zaak. Ook met een vriend van hem, die met hem in Mexico zit, is contact. De Mexicaanse politie is nog bezig met het onderzoek. De Westlander woonde sinds 2012 in de Mexicaanse stad en handelde in groente en fruit.De schietpartij vond woensdag plaats rond 18.30 uur in een Braziliaans restaurant aan de Avenue Americas. De daders zouden volgens Mexicaanse nieuwssites op de vlucht zijn geslagen. Donderdag kon het ministerie nog niets bevestigen