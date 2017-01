Lierse Jack Russel Sjakie nog steeds spoorloos

DE LIER - Bijna drie weken na zijn ontsnapping is hondje Sjakie nog niet gevonden. De Jack Russel uit De Lier werd op 24 december uitgelaten in Hoek van Holland. Daar nam hij de benen en sindsdien zijn honderden vrijwilligers begaan met het lot van de viervoeter.

Onder meer een drone en speurhond zijn al ingezet om Sjakie te vinden. In de buurt van De Zeetoren raakte baasje Jannet Markus de trouwe hond kwijt. Ze denkt dat de 13-jarige viervoeter nog leeft. 'Jack Russels zijn pittige honden en Sjakie is fit. Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet meer is.'Mensen die de hond toevallig hebben gezien, kunnen de Facebookpaginabekijken. Daar wordt een profiel van Sjakie bijgehouden.