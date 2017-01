Nog lang niet alle vocht- en schimmelproblemen van meldpunt Omroep West opgelost

DEN HAAG - Ruim een halfjaar geleden opende Omroep West een meldpunt over vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen. Afgelopen mei waren er zo’n honderd meldingen binnen; zijn die problemen inmiddels opgelost?

Dat is het geval bij ongeveer de helft van de mensen die reageerden op vragen van Omroep West. ‘Ik heb daar zelf heel veel moeite voor moeten doen en toen gebeurde er niets. Door jullie melding reageerde ze meteen. Ik kreeg gelijk een nieuwe keuken’, laat een huurder van Haag Wonen weten. ‘Ze hebben alles opgelost. Ik ben nu tevreden’, schrijft een huurder van Vestia.Toch zijn er ook diverse huurders die zeggen dat de vocht- en schimmelproblemen na al die maanden nog altijd niet zijn verholpen. Zo kreeg een huurder van Vestia weliswaar een nieuwe keuken, een nieuwe muur in de badkamer en een nieuwe douchebak, maar behoren de vochtproblemen in haar woning nog niet tot het verleden.De achterwand in het keukenkastje zit volgens haar alweer vol met schimmel en het nieuwgelegde laminaat komt omhoog door het vocht. ‘Tijdens het plaatsen hebben ze niks kunnen vinden maar het vochtprobleem is echt een feit.’ Ze vermoedt dat er ergens een lekkage is. ‘Het is echt zonde van zo'n mooie keuken, maar mijn vertrouwen in Vestia is verte zoeken - ondanks hetgeen ze hebben gedaan. Het probleem is niet opgelost.’ Vestia wil niet ingaan op individuele huurders, maar de corporatie zegt de klachten ‘zeer serieus’ te nemen. Met huurders die zich niet voldoende geholpen voelen, wordt een afspraak in de woning gemaakt ‘om na te gaan wat mogelijke oorzaken zijn’, aldus een woordvoerder.De corporatie heeft na de berichtgeving van Omroep West badkamers opgeknapt, een buitengevel geïmpregneerd en een dak, cv-ketels en radiatoren gerepareerd. Verder heeft Vestia mensen thuis geadviseerd over het schoonmaken van kozijnen.Ook de twee andere grote Haagse corporaties - Staedion en Haag Wonen - zeggen dat zij de klachten ‘heel serieus’ nemen. ‘We gaan altijd naar de woning toe en nemen de klachten altijd in behandeling’, zegt Serge Vrouwenfelder, directeur woonservice bij Staedion.Volgens Vrouwenfelder ‘zijn er altijd huurders met wie je er niet uitkomt, maar zij hebben tal van plekken waar zij terecht kunnen: de geschillencommissie, de huurcommissie van de gemeente en uiteindelijk zelfs de kantonrechter. Al willen natuurlijk voorkomen dat het zover komt.’Ook heeft de corporatie een ‘schimmelpreventieteam’. Dat bestaat uit vier mensen die langs de deuren gaan en huurders voorlichting geven over het voorkomen en bestrijden van vocht en schimmel in de woningen.Want het ‘woongedrag’ van huurders is enorm belangrijk bij het voorkomen en aanpakken de problemen , zo benadrukken de drie corporaties. Zij wijzen bewoners erop hun huizen zo goed mogelijk te ventileren, óók in de winter. Verder worden er regelmatig bewonersavonden georganiseerd waar huurders praktische tips krijgen over hoe ze beter kunnen ventileren.Wel erkennen de corporaties dat de oorzaak soms in de constructie van de woningen ligt. Na de crisisjaren hebben de corporaties nu meer geld om in de woningen te investeren. Staedion-directeur Vrouwenfelder wijst erop dat Staedion dit jaar 125 miljoen euro in onderhoud en renovatie steekt, ‘gemiddeld zo’n 60.000 70.000 euro per woning’.Uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen onder huurders bleek onlangs dat zij vocht, schimmel en slechte isolatie het grootste probleem vinden . Maar woningcorporaties beloven beterschap. Dit jaar wordt volgens de koepel van corporaties, Aedes, ruim drie keer zoveel uitgegeven aan isolatie dan de 200 miljoen euro van 2014.