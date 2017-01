‘Niemand in Den Haag ligt wakker van vocht- en schimmelproblemen’

Den Haag - Sommige huurders die kampen met vocht en schimmel in hun woning, worden niet serieus genomen door de woningcorporaties en de gemeente. Dit stelt de stichting Raad en Daad uit Den Haag, die huurders bijstaat.

Volgens Hannie van der Sman van de stichting ligt ‘niemand in Den Haag wakker van een bewoner in de Schilderswijk of in Laakkwartier die vocht- en ventilatieproblemen heeft’. 'Als huurders een melding maken van vochtproblemen komt er iemand kijken en die geeft het advies de ramen open te doen en daar is het dan mee gedaan. Iedere huurder betaalt zijn huur en daar mag je woongenot van verwachten, maar dat woongenot is er niet.’Volgens de stichting werken de corporaties en de gemeente onvoldoende samen om de vocht- en schimmelproblemen aan te pakken. Maar daar klopt niets van, zeggen de corporaties. ‘Wij zitten in diverse werkgroepen met de gemeente en de andere corporaties. Het afgelopen jaar is die samenwerking geïntensiveerd’, laat Serge Vrouwenfelder, directeur woonservice bij Staedion, weten.Juist voor deze corporatie heeft Van der Sman weinig goede woorden over. Volgens haar ontkent Staedion de problemen en poeiert die huurders af. Dat klopt niet, zegt Vrouwenfelder. Volgens hem gaat Staedion bij elke melding naar de betreffende woning toe en worden klachten altijd in behandeling genomen.Ook de twee andere grote corporaties in Den Haag, Vestia en Haag Wonen, zeggen de klachten over vocht en schimmel zeer serieus te nemen. ‘Bij een melding gaan we er gelijk naartoe', benadrukt Joyce Gödecke (Haag Wonen). 'Als er een lekkage is, lossen we die direct op. Maar soms zijn er bouwkundige problemen. Die moeten we planmatig aanpakken - per complex. Dat kan wat langer duren en dat zeggen we dan ook eerlijk tegen de huurders.’Bij sommige woningen worden de vocht- en schimmelproblemen veroorzaakt door de ‘manier van bewonen’, zegt Gödecke. ‘In dat geval proberen we samen met de GGD in gesprek te raken met de bewoners om het binnenklimaat te verbeteren. Als bijvoorbeeld roosters voor een langere periode dichtgezet worden, ontstaat er vocht in de woning.’